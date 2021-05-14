İlk defa İstanbul’u kuşatan Osmanlı askerlerinin naaşlarının bulunduğu mezarlık, bakımsızlık nedeni ile harap oldu. Bazı mezar taşları çalınırken, bazıları parçalandı veya toprağa gömüldü.

İstanbul’un Beykoz ilçesi Anadolu Hisarı Mahallesi’nde bulunan ve bilinen ilk Türk Müslüman Osmanlı Mezarlığı bakımsızlıktan harap oldu.

Sultan-ı İklim-i Rum unvanlı Osmanı Padişahı Yıldırım Bayezid'in İstanbul’u kuşatan askerlerinin naaşlarının bulunduğu kabristanda, mezar taşlarının çoğu çalındı.

Çalınmayan mezar taşları ise bakımsızlık nedeni ile parçalandı ya da toprağa gömüldü.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bazı mezar taşlarının başlarında bulunan kavukların yerleri değiştirildi.

Tarihi mezarlığın son durumu, drone ile havadan görüntülendi.

“BURADA BİZDEN SAYGI BEKLEYEN ECDADIMIZ VAR”

Tarihçi Mehmet Dilbaz, taşları kırılan mezarlık hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Burası İstanbul’daki ilk Müslüman Türk mezarlığıdır. Anadolu Hisarı Mahallesi İstanbul’da ilk Türk yerleşiminin olduğu, mahalle olduğu için arkamızda bulunan Anadolu Hisarı Mezarlığı şehirdeki ilk Müslüman Türk mezarlığı oluyor. Yıldırım Bayezid döneminde iki defa yapılan İstanbul kuşatmasında şehit olan Osmanlı askerleri buradaki mezarlığa defnedildi. Cumhuriyet döneminde atıl kalan mezardaki tarihi taşlar uzun süre çalındı. Şu anda mezarlığın hali çok kötü durumdadır. Taşlar çalınmış olsa bile naaşlar altta yatıyor. Burada bizden saygı bekleyen ecdadımız var. Burada bakımsızlığın zirve noktası yaşanıyor. Bakım yapılmazsa kalan taşlarda eriyip gidecek.”

İstanbul’un ilk Müslüman Türk mezarlığı bakımsızlıktan harap oldu

