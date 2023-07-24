İstanbul’un trafik magandaları: Kendi canlarını ve diğer sürücülerin canını hiçe saydılar Megakent'te kaydedilen iki görüntüde de trafiği tehlikeye sokan sürücüler yer aldı. Biri makas atarken diğeri ise motosikletinin önünü kaldırarak tek tekerlek üstünde ilerlerken görüldü.

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İHA

Trafikte her gün çok sayıda kazalar yaşanıyor.

Kural ihlalleri, ölümle ce ağır yaralanmalarla sonuçlanıyor.

Kimi sürücüler kendi canlarıyla birlikte trafikteki diğer sürücülerin canını da hiçe sayıyor.

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

Makas atarak tehlikeye yol açtı

Avcılar ilçesinde yan yolda ilerleyen bir sürücü, yoğun trafik esnasında aracıyla bir anda diğer araçların arasından slalom yaparak ve makas atarak ilerledi.

Araçlar, büyük bir facia yaşanmaması adına çareyi yavaşlamakta buldu.

Hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan trafik magandası hızlı bir şekilde gözden kayboldu.

O anlar diğer sürücünün kamerasına yansıdı.

Tek teker ilerledi

Bir diğer trafik magandası da TEM Otoyolu'nda insanların hayatını hiçe saydı.

Motosikletiyle ilerleyen sürücü bir anda hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını umursamadan önünü kaldırarak uzun süre tek tekerlek üstünde ilerledi.

Diğer araç sürücülerinin şaşkın bakışlarıyla birlikte tek tekerlek üstünde giden trafik magandası saniyeler içinde gözden kayboldu.

O anlar yan şeritte seyreden sürücünün kamerası tarafından kaydedildi.