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    İstanbul'da boks ringlerini aratmayan kavgalar kamerada

    Bağcılar ve Zeytinburnu'nda meydana gelen iki ayrı olayda, iki grup tekme tokat birbirine girdi. Gruplar, kimi zaman birbirlerine sopalarla da saldırırken o anlar kaydedildi.
    • 01.08.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 11:27
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    İstanbul'da boks ringlerini aratmayan kavgalar kamerada

    İstanbul'da boks ringlerini aratmayan kavgalar, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    Zeytinburnu'nda tekme tokan dayak yiyen şahsı çevredekiler izledi

    İlk olarak Zeytinburnu'nda dün gündüz saatlerinde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

    Lokantanda çıkan kavgada bir grup, sıkıştırdığı şahsı tekme tokat dövdü.

    Dayak yiyen şahıs bir fırsatını bulunca oradan kaçarken, çevredekilerin de olayı film izler gibi izlediği görüldü.

    İstanbul da boks ringlerini aratmayan kavgalar kamerada #1

    Bağcılar'da da iki grup sopalarla kavga etti

    İkinci kavga haberi ise dün akşam saatlerinde Bağcılar'dan geldi.

    Bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki grup, birbirlerine sopalarla saldırdı.

    İHA'nın haberine göre; kavgaya karışan taraflar, bir süre sonra oradan uzaklaştı.

    İstanbul'da boks ringlerini aratmayan kavgalar kamerada VİDEO


    İstanbul da boks ringlerini aratmayan kavgalar kamerada #2


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