İstangul'da yeni evli çiftin evine girip 150 bin TL'lik altın çaldılar Arnavutköy'de yeni evli Şimşek çiftinin evine giren 2 kadın hırsızın, evde bulunan 150 bin lira değerindeki altınları çalarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

İstanbul'da sonu gelmeyen hırsızlık vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Arnavutköy sokaklarında dolaşan şüpheli iki kadın, bir binanın önünde durup ellerine bez alıp zillere basmaya başladı.

Kapılar açılmayınca kimsenin binada olmadığına emin olan şüpheliler binaya girdi.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Aynı binada yaşayan ve yakın zamanda evlenen Mehmet Şimşek'in dairesine giren hırsızlar, evde bulunan yaklaşık 150 bin TL değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı.

Kadınların 15 dakika etrafı kolaçan ettikten sonra binaya girerek hırsızlık yapmaya başladığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"PARMAK İZİ ÇIKMADI"

Olayı yaşayan mağdur Mehmet Şimşek, “Ben 27 yaşındayım inşaat sektöründe çalışıyorum. Ben işteydim, beni evden aradılar ve olayı söylediler.

Ben burada değildim ailemle konuştum onlarda bir şey yoktu, evi dağıtarak eşyalarımızı çalmışlar sadece. Biz polis ekiplerine haber verdik, geldiler ama parmak izi falan çıkmadı.

"150 BİN TL'LİK ALTINLARIMIZ ÇALINDI"

Eşim ve annem hastaneye gitmişlerdi evde kimse yoktu o saatlerde, normalde kapı da kilitliydi ama nasıl açtıklarını anlamadım. Kameradan baktık 2 kadının geldiğini görüyoruz yaklaşık 150 bin TL’lik altınımız çıktı.

Kimse evinde değerli eşyalarını bırakmasın rica ediyorum. Bizim arka sokakta yine bir hırsızlık yaşanmış ama onlarda güvenlik kamerası da olmadığı için kimse bir şey yapamamış.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)