Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde oluşan yoğunluk dikkati çekerken, müzik grubuna eşlik edenler mesafeyi unutarak halay çekmeye başladı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde kalabalık oluştu.

Meydana gelen vatandaşlar maske ve mesafe kuralına uymazken, ekipler sık sık uyarı yaptı.

MÜZİK EŞLİĞİNDE HALAY

Yoğun kalabalığın yanı sıra İstiklal Caddesi'nde müzik çalarak şarkı söyleyen bir grubun etrafında toplanan vatandaşlar, sosyal mesafeyi unuttu.

Kalabalık içerisinde dans ederek halay çeken bir grup, bu kadarına pes dedirtti.

Kimi vatandaşların maske takmadığı görüldü.

İstiklal Caddesi'nde halay çekildi, pandemi unutuldu ViDEO





