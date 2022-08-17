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    İstiklal Caddesi'nde iki grubun tekme tokat kavgası kamerada

    Gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga eden iki grup, caddeyi adeta savaş alanına çevirdi. O anlar saniye saniye kaydedildi.
    • 17.08.2022 - 11:54
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    İstiklal Caddesi'nde iki grubun tekme tokat kavgası kamerada

    İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gece saatlerinde kavga çıktı.

    İki grup arasında yaşanan tartışma, bir süre sonra büyüyerek kavgaya döndü.

    Kadınlar da kavgaya karıştı

    Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan kavgada, kadınların da olduğu görüldü.

    Aralarına aldıkları bir kişiyi tekme tokat döverek darbeden şahıslar, araya girenlerin yardımıyla sakinleşti.

    İstiklal Caddesi'nde iki grubun tekme tokat kavgası kamerada VİDEO

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın aktarımına göre; çevredeki esnaf ve vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Tansiyonun düşmesiyle birlikte iki grup olay yerinden ayrıldı.

    O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    İstiklal Caddesi nde iki grubun tekme tokat kavgası kamerada #1

    İstiklal Caddesi nde iki grubun tekme tokat kavgası kamerada #2

    İstiklal Caddesi nde iki grubun tekme tokat kavgası kamerada #3

    İstiklal Caddesi nde iki grubun tekme tokat kavgası kamerada #4

    İstiklal Caddesi nde iki grubun tekme tokat kavgası kamerada #5


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