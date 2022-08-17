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İstiklal Caddesi'nde iki grubun tekme tokat kavgası kamerada

İstiklal Caddesi'nde iki grubun tekme tokat kavgası kamerada

Gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga eden iki grup, caddeyi adeta savaş alanına çevirdi. O anlar saniye saniye kaydedildi.