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    İstiklal Caddesi’nde kadınların kavgası kamerada

    Kavga eden kadınlar birbirlerini saçlarından tutarak yerlerde sürükledi. Başka bir şahıs, kavga eden kadınlardan birine art arda yumruk atmaya başladı. Olay anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 04.08.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 09:40
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    İstiklal Caddesi’nde kadınların kavgası kamerada

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dün sabah saatlerinde, iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkma.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile kadınlar birbirlerini saçlarından tutarak yerlerde sürükledi.

    Kavgayı ayırmaya çalışan çevredeki vatandaşlar başarılı olamadı.

    BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

    Bu sırada bölgeye gelen bir erkek, kadınlardan birini tutarak art arda yumruklamaya başladı.

    Kadın araya giren vatandaşların sayesinde kurtulurken, yumruk atan şahıs bölgeden uzaklaştırıldı.

    Kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İstiklal Caddesi’nde kadınların kavgası kamerada VİDEO

    İstiklal Caddesi’nde kadınların kavgası kamerada #1

    İstiklal Caddesi’nde kadınların kavgası kamerada #2

    İstiklal Caddesi’nde kadınların kavgası kamerada #3

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