Haberler

3. Sayfa Haberleri

İstiklal Caddesi’nde kadınların kavgası kamerada

İstiklal Caddesi’nde kadınların kavgası kamerada

Kavga eden kadınlar birbirlerini saçlarından tutarak yerlerde sürükledi. Başka bir şahıs, kavga eden kadınlardan birine art arda yumruk atmaya başladı. Olay anları kameraya yansıdı.