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    İstiklal Caddesi’nde ‘laf attın’ kavgası

    İki grup arasında 'kız arkadaşa laf atıldığı' gerekçesiyle tekmeli yumruklu kavga çıktı. çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 15.12.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 11:00
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    İstiklal Caddesi’nde ‘laf attın’ kavgası

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde sabah saatlerinde, ‘kız arkadaşa laf atıldığı’ gerekçesiyle, iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

    2 kişi tekme ve yumruklarla, bir kişiyi yere yatırıp saldırdı.

    Çevredekiler güçlükle ayırdı

    DHA’nın haberine göre kavga eden taraflar, çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle ayrıldı.

    Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    İstiklal Caddesi’nde ‘laf attın’ kavgası VİDEO

    İstiklal Caddesi’nde ‘laf attın’ kavgası #1

    İstiklal Caddesi’nde ‘laf attın’ kavgası #2

    İstiklal Caddesi’nde ‘laf attın’ kavgası #3

    İstiklal Caddesi’nde ‘laf attın’ kavgası #4

    İstiklal Caddesi’nde ‘laf attın’ kavgası #5


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