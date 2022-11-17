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    İstiklal Caddesi'ndeki platform ve bayraklar kaldırıldı

    İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısının ardından oluşturulan platform ile cadde boyunca konulan Türk bayrakları, Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.
    • 17.11.2022 - 18:33
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    İstiklal Caddesi'ndeki platform ve bayraklar kaldırıldı

    İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleşen bombalı terör saldırısının ardından, ölenlerin anısına platform kurulmuş, Türk halkının birlik ve beraberliğini temsilen cadde, Türk bayrakları ile donatılmıştı.

    Beyoğlu Belediyesi ekipleri 17.00'dan itibaren Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar karşılıklı dizilen bin 200 bayrağı toplayarak kamyonlara yükledi.

    Platform kaldırıldı

    Ekipler, kısa bir süre sonra da ölenlerin anısına kurulan platformu kaldırdı.

    DHA'nın aktardığına göre belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında vatandaşlar ve turistler platforma bırakılan bayrak ve karanfilleri hatıra amacıyla saklamak için topladı.

    İstiklal Caddesi ndeki platform ve bayraklar kaldırıldı #1

    İstiklal Caddesi ndeki platform ve bayraklar kaldırıldı #2

    İstiklal Caddesi ndeki platform ve bayraklar kaldırıldı #3


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