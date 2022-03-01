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- İstiklal'de kadınların 'laf atma' kavgası
İstiklal'de kadınların 'laf atma' kavgası
İki grup arasında çıkan kavgada birbirlerinin saçlarına yapışan iki kadın, çevredekilerin araya girmesine rağmen olay sonlandırmadı. O anlar ise kameralara yansıdı.
- DHA
- 01.03.2022 - 10:30
İstanbul İstiklal Caddesi'nde geçen hafta gece saatlerinde yolda yürüyen iki arkadaş grubu arasında, iddialara göre laf atma yüzünden tartışma çıktı.
Kadınlar arasında yaşanan tartışma kısa sürede alevlendi.
SAÇ SAÇA KAVGA ETTİLER
Bunun üzerine iki kadın birbirlerinin saçından çekmeye başlarken, çevredekiler dakikalarca kadınları ayırmaya çalıştı. Tüm çabalara rağmen kavgaya devam eden kadınlara olay yerine gelen güven timleri müdahale etti.
Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.