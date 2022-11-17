Patlamada olay yerine yakın bir yerde bulunan sokak müzisyenleri, ölümden döndükleri anları anlattı. Müzisyenler, önlerinde duran çöp kamyonu sayesinde kurtulduklarını söyledi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, şehrin en kalabalık caddelerinden olan İstiklal’de 13 Kasım günü gerçekleşen patlamada 6 kişi yaşamını yitirirken, 81 kişi de yaralanmıştı.

Sokak müzisyenlerinin de sıklıkla tercih ettiği caddeler arasında yer alan İstiklal’de yaşanan patlamanın sesi, müzisyenlerin de kamerasına yansıdı.

Sokak müzisyeni Muhammet Daşdemir, yanına gelerek şarkı söyleyen vatandaşa gitarıyla eşlik ettiği sırada yapılan çekim sırasında patlayan bomba sesini de kaydetti.

DHA’nın haberine göre Daşdemir, olaya yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz, sürekli İstiklal Caddesi'nin girişinde müzik yapıyoruz. Yarım saat kadar müzik yaptıktan sonra saat 16.10 gibi ara verdik. Bu sırada bir vatandaş bizimle şarkı söyleyip video çekmek istedi.

“Arkadaşlarımızın enstrümanlarını bırakıp kaçtıklarını gördük”

Çalmaya başladığımız esnada birdenbire büyük bir patlama oldu. İstiklal Caddesi'nin farklı noktalarında müzik yapan arkadaşlarımız var. Patlama sesini duyunca, onlar için endişelendik. İnsanlar meydana doğru koşuyorlardı. Biz de arkadaşlarımız burada olduğu için patlamanın olduğu noktaya doğru koşmaya başladık. Buraya geldiğimizde, arkadaşlarımızın enstrümanlarını bırakıp kaçtıklarını gördük. Arkadaşlarımız için de endişelendik. Buraya yaklaştıkça durumun ne kadar kötü olduğunu fark ettik.

İstiklal’deki sokak müzisyenleri: Bizi patlamadan çöp kamyonu kurtardı ViDEO



“İnsanların ağlayarak yukarıya kaçtığını gördük”

İnsanların yerde yattığını, annelerin çocuklarının üzerinde ağladığını, insanların ağlayarak yukarıya kaçtığını gördük. Farsça şarkı söyleyen arkadaşlarımız ve onları dinleyenler hafif şekilde yaralanmış. Sırtlarına cam parçaları isabet etmiş.”

“Çöp arabası olmasa cam kırıkları bize de isabet edebilirdi”

Sokak müzisyeni Ahmet Naifoğlu, patlamanın yaklaşık 50 metre uzağında gerçekleştiğini belirterek, "O gün, burada müzik yapıyordum. Patlama ile aramda en fazla 50 metre vardı. İBB'den zabıtalar geldi; kalabalığı dağıtmamızı rica ettiler. Müziği bitirmemizle bombanın patlaması arasında bir dakika var. Patlama sırasında önümüzde çöp arabası vardı. Mağazaların camları patladı. Çöp arabası olmasa cam kırıkları bize de isabet edebilirdi. Orada ben şoka girmiştim. Herkesin kaçıştığını gördüm. Bir yandan kulağım ağrıyor.” dedi.

“Bebeği alıp ara sokağa kaçtım”

Terör saldırısının simge fotoğrafı olan bebek arabasının, gözlerinin önünde düştüğünü belirten Naifoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O sırada bir anne, bebek arabasıyla kaçarken benim enstrümanıma çarpıp düştü. Ben de bebeği arabadan alıp ara sokağa kaçtım. Bebeği annesine verdim. Daha sonra arkadaşlarıma bakmak için geri döndüm. Çok kötüydü, Allah bir daha yaşatmasın."