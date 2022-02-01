Bir AVM’deki mağazaya girerek kaşla göz arasında iş yerine ait ürünü çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul İstinye'de bulunan bir AVM'deki kitapçıya gelen şahıs, mağazada kullanılan yaklaşık 5 bin lira değerindeki projeksiyon cihazını çaldı.

Cihazı çantasına koyan şahıs olay sonrası ise ortadan kayboldu.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ertesi gün mağazaya gelen sorumlu Mustafa Y., rutin kontrollerini yaptığı esnada cihazın olmadığını fark etti. Önce güvenlik kamera görüntülerini izleyen Mustafa Y. ardından emniyete giderek şikayette bulundu. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin AVM’ye geldiği aracın plakasını ve kimliğini tespit etti.

CİHAZLA BERABER YAKALANDI

Şüpheli Koray S. operasyonla yakalanarak gözaltına aldı. Şahsın çaldığı cihaza da el konuldu.

İstinye’de mağazanın projeksiyon cihazını çaldı