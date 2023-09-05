İstanbul Ataşehir'de çatıda yangın! 3 binaya sıçradı İstanbul Ataşehir'de iki katlı iş yerinde çıkan yangın rüzgar sebebiyle diğer evlere de sıçradı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi ediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yangın paniği yaşanıyor... Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta saat 12.00 sıralarında bulunan bir spor salonunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bitişiğindeki 3 binaya da sıçradı. Çalışmalar sürüyor Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürerken 1 binada yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. 2 binada ise devam eden yangına edipleri çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangına yakın yerlerde araçları olan vatandaşlar, çevredekilerin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Bölgede ekipler çalışmalarını sürdürürken binalarda birilerinin olup olmadığına dair ihbar yapılmadı.

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