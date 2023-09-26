İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde bir adam, evinin penceresinden dışarı baktı.
Bu sırada komşusunun sokakta yürüdüğü sırada kendi binasına baktığını gördü.
Evine doğru baktığı için rahatsız olduğunu söyleyen şahıs ile komşusu arasında tartışma çıktı.
Komşusuna bıçakla saldırdı
Bir süre sonra eline bıçak alan şahıs, evden sokağa inerek komşusu ile kavga etmeye başladı.
Şahsın yakınları kavgaya dahil olurken adam, komşusuna bıçakla saldırdı.
Ekipler olay yerine geldi
Bıçaklanan adamın yakınları da sokağa gelirken iki taraf adeta birbirine girdi.
Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri öfkeli taraflara güçlükle müdahale etti.
Yaralanan adam ise ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
O anlar kaydedildi
Yaşanan feci kavga anları, sokak sakinlerinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)