İstanbul'da evime baktın kavgası! Komşusuna saldırdı Komşuların "evime baktın" kavgasında ortalık savaş alanına dönerken sinirli adam, komşusunu bıçakladı. İki tarafın birbirine girdiği olayı güvenlik güçleri ayırdı.

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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde bir adam, evinin penceresinden dışarı baktı.

Bu sırada komşusunun sokakta yürüdüğü sırada kendi binasına baktığını gördü.

Evine doğru baktığı için rahatsız olduğunu söyleyen şahıs ile komşusu arasında tartışma çıktı.

Komşusuna bıçakla saldırdı

Bir süre sonra eline bıçak alan şahıs, evden sokağa inerek komşusu ile kavga etmeye başladı.

Şahsın yakınları kavgaya dahil olurken adam, komşusuna bıçakla saldırdı.

Ekipler olay yerine geldi

Bıçaklanan adamın yakınları da sokağa gelirken iki taraf adeta birbirine girdi.

Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri öfkeli taraflara güçlükle müdahale etti.

Yaralanan adam ise ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

O anlar kaydedildi

Yaşanan feci kavga anları, sokak sakinlerinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)