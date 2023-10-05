İstanbul'da camiden hırsızlık yapan adam uyarılara taşla tepki gösterdi Cami inşaatından hırsızlık yaptığı sırada mahalle sakinlerinden biri uyarılan hırsız, mahalleliye sinirlenerek evlerini taşladı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, dün sabah saatlerinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı.

Caminin inşaatında haftalardır yaşayan şahıs, inşaat alanındaki demirleri çaldı.

Bir süre sonra caminin pencerelerindeki camları da çalan şüpheli, camlardan birini inşaatın yanındaki yola düşürdü.

Yol kenarındaki insanlar camdan yaralanmaktan kıl payı kurtulurken olayı gören mahalle sakini Yasin Karadeniz, evinin penceresinden şahsa bağırarak uyardı.

Uyarıya sinirlenince taşla saldırı

Yol kenarındaki insanlar camdan yaralanmaktan kıl payı kurtulurken olayı gören mahalle sakini Yasin Karadeniz, evinin penceresinden şahsa bağırarak uyardı.

Taşlar iki evin penceresine isabet ederken kırılan camlar çocuk odasına dağıldı.

Bir diğer taş ise sokak esnafının park halindeki aracının ön camını kırdı.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

O anlar kaydedildi

Şüphelinin binaları taşladığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

“Mahalle sakinlerini ve esnafını rahatsız ediyorlar”

Aracına taş isabet eden esnaf Serkan Alaca, şu ifadelere yer verdi:

Burada bir camii inşaatı var. Belli bir süre yapım aşamasında ve bir türlü bitmedi. Kendini bilmeyen insanlar burayı uğrak haline getirdi.



Madde mi kullanıyorlar bilmiyorum ama burada mahalle sakinlerini ve esnafını rahatsız ediyorlar. Burada müşterilerimizle konuştuğumuz esnada bir gürültü ile dışarı çıktık.



Çıktığımızda şahsın sokağa cam attığını ardından inşaatta bulduğu taş ile komşumuzun binasına ve ortağımın aracına fırlattığını gördük. Burada polis ekiplerini bilgilendirdik ve şahsı yakaladılar.

"Evimizi taşlamaya başladı"

Evinin penceresine cam isabet eden Yasin Karadeniz, şöyle devam etti:

Burada 5-6 yıldır devam eden bir inşaat çalışması var. Madde kullananlar sürekli giriyor. Durup evimizi izliyorlar. Eşim ve ben rahat edemiyoruz.



Demirleri çalıyor, 2 haftadır inşaatta yaşıyor. Bu sabah camilerin pencerelerini çıkarmış ve en sonuncuyu ana yola düşürdü.



Anne ile bebek arabası ile beraberken yanlarına düştü. Ben de kendisine bağırdım. Bunun üzerine küfür etti ve evimizi taşlamaya başladı. Şahıs şu an karakolda, gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)