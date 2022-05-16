İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin iade taleplerini kabul etmedi

İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin FETÖ ile terör örgütü PKK üyelerinin iadelerine yönelik taleplerine olumlu yanıt vermedi.

Rusya’nın Ukrayna'ya başlattığı savaşla başlayan NATO tartışmaları sıcaklığını korurken NATO, İsveç ve Finlandiya’yı ittifaka dahil etmek istediğini açıkladı.

Türkiye, Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK olmak üzere terör örgütü bağlantılı toplam 12 kişiyi, İsveç'ten de 10'u FETÖ, 11'i PKK olmak üzere toplam 21 kişinin iadesiyle ilgili süreci başlattı.

33 kişi iade edilmedi

Mahkeme kararları ve deliller doğrultusunda yapılan 33 iade talebinden hiçbirine olumlu yanıt vermedi.

İade taleplerinden 19'una ret cevabı verilirken 5'i de süreç içerisinde 2 ülke tarafından yanıtsız bırakıldı.

Halen Finlandiya ile 2, İsveç ile 7 olmak üzere 9 iade talebiyle ilgili süreç devam ediyor.