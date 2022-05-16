Petrol
110.77
-0.70%
Euro
16.30
1.14%
Dolar
15.62
0.91%
Altın
918.95
-0.30%
Borsa
2417
-0.08%
Bitcoin
475.660
0.02%
BTXN Coin
13.01
1.64%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin iade taleplerini kabul etmedi

    İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin FETÖ ile terör örgütü PKK üyelerinin iadelerine yönelik taleplerine olumlu yanıt vermedi.
    • 16.05.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 13:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin iade taleplerini kabul etmedi

    Rusya’nın Ukrayna'ya başlattığı savaşla başlayan NATO tartışmaları sıcaklığını korurken NATO, İsveç ve Finlandiya’yı ittifaka dahil etmek istediğini açıkladı.

    Türkiye, Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK olmak üzere terör örgütü bağlantılı toplam 12 kişiyi, İsveç'ten de 10'u FETÖ, 11'i PKK olmak üzere toplam 21 kişinin iadesiyle ilgili süreci başlattı.

    33 kişi iade edilmedi

    Mahkeme kararları ve deliller doğrultusunda yapılan 33 iade talebinden hiçbirine olumlu yanıt vermedi.

    İade taleplerinden 19'una ret cevabı verilirken 5'i de süreç içerisinde 2 ülke tarafından yanıtsız bırakıldı.

    Halen Finlandiya ile 2, İsveç ile 7 olmak üzere 9 iade talebiyle ilgili süreç devam ediyor.

    İsveç ve Finlandiya Türkiye nin iade taleplerini kabul etmedi #1


    İlginizi Çekebilir

    Fahriye Evcen'in form sırrı
    Magazin

    Fahriye Evcen'in form sırrı

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    YÖK Başkanı: NFT ve Blockchain bölümleri için çalışmalarımız var
    İç Haber

    YÖK Başkanı: NFT ve Blockchain bölümleri için çalışmalarımız var

    Görüş Bildir