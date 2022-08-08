İsviçreli baba, çocuklarına mehterli sünnet düğünü yaptı

Evlendikten sonra İslamiyet'i benimseyen İsviçreli baba, 3 çocuğuna Denizli'de mehterli sünnet düğünü düzenledi.

İsviçreli Michael Bruderer, Denizlili Şekibe Eseballı ile evlendikten sonta İslamiyet ve Türk kültürünü öğrenmeye başladı.

Müslüman olup Mikail adını alan İsviçreli baba, 3 oğluna Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Garipköy Mahallesi’nde Türk gelenek ve göreneklerine uygun olan bir sünnet düğünü yaptı.

Ege, Deniz ve Kaya isimli çocukların yöresel sünnet düğünü renkli görüntülere sahne oldu.

İHA’nın haberine göre; fayton ve mehter takımı eşliğinde Türk eşinin köyünü gezdikten sonra sünnet merasiminin yapıldığı alana gelen İsviçreli baba, "Ölürüm Türkiyem" müziği eşliğinde elindeki Türk bayrağını dalgalandırdı.

Davetliler, bayrağı öptü

Zeybek oynayan İsviçreli babanın Türk bayrağı sevgisi karşısında kendisine hakim olamayan bazı davetliler, oturdukları yerden kalkarak bayrağı öptü. Eşi sayesinde tanıştığı Türk kültürünü çok beğendiğini söyleyen İsviçreli baba Michael Bruderer, "İsviçreliyim, 3 tane oğlan çocuğum var. Türkiye çok güzel, burada olduğum için çok sevindim.” dedi.

“Türk kültürünü çok fazla seviyordu”

İsviçre’de evlendikten sonrada eşiyle birlikte Türk kültürüne özgü bir yaşam tarzını benimsediklerini anlatan Şekibe Bruderer ise bu sayede eşinin Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi. İsviçreli eşinin Türk kültürünü çok sevdiğinin kaydeden Şekibe Bruderer, şu sözleri kaydetti:

“12 yıllık evliyim. Eşimle İsviçre’de tanıştık. 8 yaşındaki ikizlerimiz ve bir de 4 yaşında olmak üzere 3 oğlumuz var. Eşim zaten Türk kültürünü çok fazla seviyordu. Müslümanlığı benimsediği için de çocuklarımızı sünnet ettirmiştik. Eşimle çocuklarımıza Denizli’deki baba ocağımda sünnet düğünü yapmaya karar verdik. Bundan dolayı her şey Türk kültüründe olduğu gibi yaptık.

“Her şeyi örf ve adetlerimize göre yaptığımız için mutlu oluyoruz”

Köyümüzde yaptığımız sünnette mehteran takımı bizim için çok önemliydi. Her şeyi örf ve adetlerimize göre yaptığımız için mutlu oluyoruz. Eşim için de örf ve adetlerimize uymamız ve çocuklarımızı buna göre yetiştirmemiz çok önemliydi. O yüzden köyümüze sürekli tatile geliyoruz. Çocuklarımız gelip kültürlerini görsün diye. Çocuklarımızın Türkçe bilmeleri ve Türk kültürüne göre yetişmeleri çok önemli.”