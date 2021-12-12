Sicilya Adası'ndaki Ravanusa kasabasında meydana gelen tüp patlamasında 4 katlı bina çöktü. Enkaz altında en az 12 kişinin olduğu bildirildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Agrigento kentine bağlı Ravanusa kasabasında 4 katlı bir binada tüp patladı.

Patlamanın şiddetiyle bina çöktü.

İtalya'da tüp patladı, 12 kişiden haber alınamıyor VİDEO

12 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. 3'ü çocuk olmak üzere 12 kişiden haber alınamıyor. Enkaz altında daha fazla kişinin kalmış olmasından endişe ediliyor.

''HERKESİN YARDIMINA İHTİYACIMIZ VAR''

Arama-kurtarma çalışmalarına çevre bölgelerden itfaiye ve sivil yardım ekipleri de katılıyor.

Agrigento Belediye Başkanı Carmelo D'angelo, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı, "Büyük bir facia yaşadık. Herkesin yardımına ihtiyacımız var" dedi.