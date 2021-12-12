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    İtalya'da tüp patladı, 12 kişiden haber alınamıyor

    Sicilya Adası'ndaki Ravanusa kasabasında meydana gelen tüp patlamasında 4 katlı bina çöktü. Enkaz altında en az 12 kişinin olduğu bildirildi.
    • REUTERS
    • 12.12.2021 - 06:59
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 07:14
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    İtalya'da tüp patladı, 12 kişiden haber alınamıyor

    İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Agrigento kentine bağlı Ravanusa kasabasında 4 katlı bir binada tüp patladı.

    Patlamanın şiddetiyle bina çöktü.

    İtalya'da tüp patladı, 12 kişiden haber alınamıyor VİDEO

    12 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

    Enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. 3'ü çocuk olmak üzere 12 kişiden haber alınamıyor. Enkaz altında daha fazla kişinin kalmış olmasından endişe ediliyor.

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    ''HERKESİN YARDIMINA İHTİYACIMIZ VAR''

    Arama-kurtarma çalışmalarına çevre bölgelerden itfaiye ve sivil yardım ekipleri de katılıyor.

    Agrigento Belediye Başkanı Carmelo D'angelo, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı, "Büyük bir facia yaşadık. Herkesin yardımına ihtiyacımız var" dedi.

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