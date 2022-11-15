İtalyan uyuşturucu kaçakçısı Antalya'da yakalandı

4 yıldır İnterpol tarafından aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçısı Luciano C, Antalya'da gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda İnterpol tarafından 4 yıldır aranan bir tacir de yakayı Türk polisine kaptırdı.

Antalya'da yakalandı

AA'nın haberine göre İtalyan uyuşturucu kaçakçısı, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnterpol tarafından aranan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi Luciano C'nin kentte olduğu bilgisini ulaştı.

Polis ekipleri, şüpheliyi saklandığı evde gözaltına aldı.

Üzerinde sahte kimlik bulunan şüpheli, emniyete götürüldü.