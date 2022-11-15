Petrol
92.4
-0.79%
Euro
19.3706
0.78%
Dolar
18.613
0.05%
Altın
1.06
0.02%
Borsa
4657
1.90%
Bitcoin
322.884
2.31%
BTXN Coin
7.42
12.42%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    İtalyan uyuşturucu kaçakçısı Antalya'da yakalandı

    4 yıldır İnterpol tarafından aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçısı Luciano C, Antalya'da gözaltına alındı.
    • 15.11.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 17:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İtalyan uyuşturucu kaçakçısı Antalya'da yakalandı

    Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelesi devam ediyor.

    Bu kapsamda İnterpol tarafından 4 yıldır aranan bir tacir de yakayı Türk polisine kaptırdı.

    Antalya'da yakalandı

    AA'nın haberine göre İtalyan uyuşturucu kaçakçısı, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnterpol tarafından aranan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi Luciano C'nin kentte olduğu bilgisini ulaştı.

    Polis ekipleri, şüpheliyi saklandığı evde gözaltına aldı.

    Üzerinde sahte kimlik bulunan şüpheli, emniyete götürüldü.

    İtalyan uyuşturucu kaçakçısı Antalya da yakalandı #1


    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Nureddin Nebati, G20 Liderler Zirvesinde ikili temaslar kurdu
    Ekonomi

    Nureddin Nebati, G20 Liderler Zirvesinde ikili temaslar kurdu

    Taksim'deki teröristin yakalanma anı
    Gündem

    Taksim'deki teröristin yakalanma anı

    Görüş Bildir