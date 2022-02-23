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    İtalya’ya gitmek isterken, Afgan çetenin eline düştüler

    2'si Türk, 3'ü Suriye uyruklu 5 kişi, yasa dışı yollarla İtalya’ya gitmek için iletişim kurdukları Afgan çete tarafından, 1 hafta boyunca rehin tutuldu.
    • DHA
    • 23.02.2022 - 09:15
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    İtalya’ya gitmek isterken, Afgan çetenin eline düştüler

    İstanbul’da Melik K. ve Burak M. isimli şahıslar, yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmek için Afganistan uyruklu kişilerle anlaştı.

    Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde bir eve getirildiklerinde kaçırıldıklarını anlayan Melik K. ve Burak M.'nin elleri ve ayakları bağlandı. Melik K. ve Burak M., aynı evde Suriye uyruklu 3 kişinin daha rehin tutulduğunu gördüler.

    Çete üyeleri 1 hafta rehin tuttukları 5 kişiye işkence de yaptı. Rehin alınan 5 kişi, 1 hafta boyunca çete üyelerinin işkencesine uğradı. Afgan çete üyeleri, rehinelerin ailelerini arayarak 6 bin euro fidye istedi.

    BULUŞTUĞU KONUMU YOLLADI

    Fidye istenenlerden Melik K.'nın ağabeyi polise giderek; kardeşinin, son olarak İtalya'ya yasa dışı yollarla çıkmak için bazı kişilerle anlaştığını, kendisine söylediğini ve bu kişilerle buluştuğu konumu WhatsApp aracılığıyla yolladığını bildirdi.

    Karlıbayır Mahallesi'ndeki konuma giden Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, rehin tutulan 5 kişiyi arama çalışması başlattı.

    İtalya’ya gitmek isterken, Afgan çetenin eline düştüler #1

    PENCEREDEN ATLAYIP KAÇTILAR

    Polisin mahallede arama çalışması yaptığını gören çete üyesi 9 Afgan, arka pencereden atlayarak kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin peşine takıldı. Takip sonucu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Eve giren ekipler, bir hafta boyunca rehin tutulan 5 kişiyi bağlı şekilde buldu. Kurtarılan rehineler ifadeleri alınmak ve şüphelileri teşhis için emniyete götürüldü.

    İtalya’ya gitmek isterken, Afgan çetenin eline düştüler #2

    VİDEO ÇEKMELERİ İÇİN BASKI YAPILDI

    Emniyetteki ifadelerinde işkenceye maruz kalarak 1 hafta rehin tutulduklarını anlatan 2'si Türk, 3'ü Suriyeli 5 kişi, çete üyelerinin videolar çektiklerini ve videolarda İtalya'ya sağ salim geldiklerini söylemeleri için baskı yapıldığını söylediler.

    İtalya’ya gitmek isterken, Afgan çetenin eline düştüler #3

    3 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Çete üyelerinin, çektikleri işkence videolarını da ailelerine gönderip para talep ettiklerini, aralarından birinin ailesinin verilen hesap numarasına 6 bin Euro gönderdiğini ifade ettiler.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan çete üyesi 3 Afgan adliyeye sevk edildi.

    Kaçan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

    “ŞÜPHELENECEK BİR DURUM YOKTU”

    Rehinelerin tutulduğu evin bitişiğinde bakkal işleten Metin Kanal, “Günlerce bu evde işkence yapılmış 5 kişiye. Hiçbir şey fark etmedik. Şüphelenecek bir durum yoktu. Sadece eve giren çıkan çok kişi vardı. Çok fazla ekmek alıyorlardı, sorduğumuzda da 'misafirimiz var' dediler. Hatta evden kaçmadan hemen önce de yine epey bir alışveriş yaptılar.” dedi.

    Öte yandan, rehinelerin “İtalya'ya sağ salim geldik, paraları söylediğimiz yere ulaştırın.” dedikleri videolar ve kurtarılma sonrası görüntülere yansıdı.

    İtalya’ya gitmek isterken, Afgan çetenin eline düştüler #4

    İtalya’ya gitmek isterken, Afgan çetenin eline düştüler #5

    İtalya’ya gitmek isterken, Afgan çetenin eline düştüler #6


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