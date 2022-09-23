İyi Parti ile Gelecek Partisi arasında başbakanlık kavgası

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 6’lı masanın seçimleri kazanması halinde Başbakan'ın Gelecek Partisi’nden olacağını söyledi.

2023 yılında yapılacak genel seçimlere 9 aylık bir süreç kalmışken siyaset arenası ısınmaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı, adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu deklare ederken, altılı masa ve muhalefet partilerinde ise aday belirleme kararsızlığı devam ediyor.

Altılı masa henüz cumhurbaşkanı adaylarını açıklamazken, şimdiden başbakanlık koltuğu için arayışlar ve talepler başladı.

Gelecek Partisi'nden başbakanlık çıkışı

6'lı masada Meral Akşener başbakan olacağını söylerken, Gelecek Partisi'nden başbakanlık için dikkat çeken bir çıkış geldi.

Başbakan Gelecek Partisi'nden

Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ, 6’lı masanın seçimleri kazanması halinde başbakanın Gelecek Partisi’nden olacağını söyledi.

"Başbakanlık bizim hakkımız"

Seçimlerden iki buçuk, üç yıl sonra da güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçileceği söyleyen Özdağ, "Parlamento çoğunluğunu sağlayalım, Cumhurbaşkanlığı’nı geçmişle ilgili de yargı gereğini yapsın sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Orada Gelecek Partisi’nden başbakan olacak. Sayın Meral Akşener, daha önce ‘Başbakanlığa adayım’ demişti. O önce konuştu, biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü şimdi hak bizim. Çünkü bizim koltuğumuzu çaldılar. Bir gece geldik, koltuğumuz yok. O koltuğu bize millet vermişti, millet şimdi ‘O koltuğu size yeniden vereceğiz’ diyor. Birileri o koltuğu çalsa da millet bize geri verecek. Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız." ifadelerini kullandı.





"Sandığa inanıyoruz"

Selçuk Özdağ, "Akşener, bu durumu nasıl karşılar" sorusuna ise, "Meral Hanım ‘Seçmen ne derse, sandıktan ne çıkarsa başımın tacı’ demeyecek mi? Sandığa inanıyoruz. Milletimiz bize o zaman başbakanlığı yüzde 49 ile vermişti. Bir gece ‘hülle’ yaptılar. Adına da ‘demokratik darbe’ dediler. Şimdi diyoruz ki hak bizim. Milletimiz de hak teslimi yapar diye düşünüyoruz. Şimdi dayanışma halindeyiz, o zaman gelince yarışırız." dedi.

"Adayımız belli"

"6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu" da açıklayan Özdağ, "Seçim kararı alındıktan bir hafta sonra adayımızı açıklayacağız. Bu aday herkesin, sosyalistlerin, ulusalcıların, Atatürkçülerin, milliyetçilerin, muhafazakârların, sağcıların ve solcuların hepsinin oy vereceği bir isim olacak." diye konuştu.