İyi Partili aşı karşıtı başkan, koronavirüse yenildi

Gaziantep Nizip İlçe Başkanı Hayri Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yılmaz’ın, aşı karşıtı olduğu ve aşı yaptırmadığı öğrenildi.

İyi Parti Gaziantep Nizip ilçe Başkanı Hayri Yılmaz, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede virüse yenik düştü.

Evli ve 3 çocuk babası olan Yılmaz’ın aşı karşıtı olduğu, bu sebeple aşı yaptırmadığı öğrenildi.

ALTINDAĞ KIRSAL MAHALLESİNDE DEFNEDİLDİ

Yılmaz’ın cenazesi, Nizip’in Altındağ kırsal mahallesinde toprağa verildi.

İyi Parti Gaziantep Nizip İlçe Başkanı Hayri Yılmaz’ın cenaze törenine, siyaset ve iş dünyasından birçok ismin yanı sıra, çok sayıda Nizipli katıldı.