İyi Partili Ezgi Dilara Gökçe, kuduzla savaşan çocuğun ailesini suçladı

Yaşadığı köyde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuğa kuduz tanısı konuldu. Durumu ağır olan çocukla ilgili İyi Partili Ezgi Dilara Gökçe’den aileyi suçlayıcı skandal bir yorum geldi.

Bitlis’te 10 yaşındaki Mustafa Erçetin ile 9 yaşındaki Polat Ergün’e, geçtiğimiz günlerde sokak köpekleri saldırdı.

Ancak Mustafa, bu saldırıyı ailesinden sakladı, bisikletten düştüğünü söyledi.

Kolu uyuştu, hırçın davranışlar başladı

Çok geçmeden sağ kolunda uyuşma başlayan, hırçın davranışlar sergileyen, sudan korkan ve anlamsız konuşan çocuğun kuduz olduğundan şüphelenildi ve her ikisi de Ankara’ya sevk edildi.

Bu sırada çocukların ısırıldığı Adilcevaz ilçesinin Göldüzü köyündeki köpekler ile kedilere kuduz aşısı yapıldı.

Kuduz tanısı konuldu

Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan Mustafa Erçetin'e, kuduz tanısı konuldu.

Polat Ergün'ün ise yapılan tetkiklerde kuduz olmadığı anlaşıldı.

“Başıboş köpek sorunu değil, sorumsuz aile sorunu”

Erçetin’in yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilirken, İyi Parti Ankara İl Başkan yardımcısı avukat Ezgi Dilara Gökçe’den skandal bir paylaşım geldi.

Kuduzla savaşan çocuğun ailesini suçlayan Gökçe, sosyal medya hesabından “Başıboş köpek sorunu değil, sorumsuz aile ve insanlar sorunu var” yorumunda bulundu.

Gelen tepkiler üzerine Gökçe, bu paylaşımını sildi.