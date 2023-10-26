İzmir açıklarında 119 düzensiz göçmen kurtarılırken 94'ü ise yakalandı

AA
Düzensiz göçle mücadele sürüyor...
Çeşme ve Urla açıklarında 3 ayrı ihbarın ardından bölgeye giden Sahil Güvenlik botları, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salları ve lastik bottaki 119 düzensiz göçmeni kurtardı.
94 göçmen yakalandı
Çeşme, Foça ve Urla açıklarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine olay yerine gönderilen Sahil Güvenlik Gemisi ve botları 94 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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