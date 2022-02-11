İzmir açıklarında 17 kaçak göçmen kurtarıldı

Motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında bir lastik bot olduğu ve sürüklendiği bilgisini aldı.

17 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Bölgeye sevk edilen ekipler, motor arızası nedeniyle mahsur kalan 17 kaçak göçmeni kurtardı.

GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖNDERİLDİ

Kıyıya çıkartılan 17 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.