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- İzmir açıklarında 38 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 38 kaçak göçmen kurtarıldı
Dikili ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen 38 kaçak göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 kaçak göçmen yakalandı.
- 13.12.2022 - 09:10
- Güncelleme : 13.12.2022 - 09:29
İzmir’de, 9 Aralık saat 02.50 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareketli lastik botu durdurarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 kaçak göçmeni yakaladı.
Ekipler aynı gün, Karaburun ilçesi açıklarında 04.40 sıralarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisine ulaştı.
Yunanistan tarafından itilen göçmenler kurtarıldı
İHA’nın haberine göre; harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği tespit edilen 38 göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.