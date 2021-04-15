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İzmir açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- DHA
- 15.04.2021 - 07:14
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
KANDİLLİ DE “3.9” DEDİ
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü yine 3.9 olarak açıklarken, derinliğini ise 7.6 kilometre olarak kaydetti.