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    İzmir açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

    Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 07:14
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    İzmir açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    KANDİLLİ DE “3.9” DEDİ

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü yine 3.9 olarak açıklarken, derinliğini ise 7.6 kilometre olarak kaydetti.

    İzmir açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem #1

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