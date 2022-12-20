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    İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 59 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
    • 20.12.2022 - 20:44
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    İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarındaki lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

    59 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 59 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

    AA'nın haberine göre; düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı #2


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