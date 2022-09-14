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İzmir açıklarında 59 mülteci kurtarılırken, 39 göçmen de yakalandı

İzmir açıklarında 59 mülteci kurtarılırken, 39 göçmen de yakalandı

Seferihisar, Foça ve Urla'da Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı. Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 39 düzensiz göçmen de yakalandı.