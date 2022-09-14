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    İzmir açıklarında 59 mülteci kurtarılırken, 39 göçmen de yakalandı

    Seferihisar, Foça ve Urla'da Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı. Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 39 düzensiz göçmen de yakalandı.
    • 14.09.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 16:30
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    İzmir açıklarında 59 mülteci kurtarılırken, 39 göçmen de yakalandı

    İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Eylül'de Seferihisar, Foça ve Urla ilçelerinde lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen toplam 59 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

    Aynı gün saat 08.55'de ise Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

    Yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 39 düzensiz göçmen yakalandı

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları TCSG-912 ve KB-4309 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

    İHA'nın haberine göre karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 59 mülteci kurtarılırken, 39 göçmen de yakalandı #1

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