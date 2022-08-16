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    İzmir açıklarında 65 göçmen kurtarıldı

    Bölgede yürütülen kaçak göçle mücadele kapsamında, İtalya'ya doğru harekete geçen 2 yelkenli teknede 192 kaçak göçmen yakalandı. Öte yandan 5 göçmen kaçakçısı ise gözaltına alındı.
    • 16.08.2022 - 08:55
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    İzmir açıklarında 65 göçmen kurtarıldı

    Yunanistan, düzensiz göçmenlere karşı sert müdahalesini sürdürüyor.

    Son olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı, iki ayrı günde İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde göçmen ihbarı aldı.

    İki günde 65 göçmen kurtarıldı

    Dikili'ye doğru harekete geçen ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 19 göçmeni kurtardı.

    Bir süre sonra Çeşme ilçesinden ihbar alan ekipler, 2 can salı içerisinde ölüme terk edilen 46 düzensiz göçmeni kurtardı.

    İzmir açıklarında 65 göçmen kurtarıldı #1

    İtalya'ya doğru yola çıkan 192 göçmen yakalandı

    Öte yandan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Urla açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan iki yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşıldı.

    Bölgeye giden ekipler, hareketli 2 yelkenli tekneyi durdurarak içerisinde bulunan toplam 192 göçmen yakaladı.

    5 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

    Olayla ilgili teknedeki 5 kişi yasa dışı geçişi organize ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    İzmir açıklarında 65 göçmen kurtarıldı #2

    İzmir açıklarında 65 göçmen kurtarıldı #3


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