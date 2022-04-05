İzmir açıklarında 87 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 87 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında 5 Nisan gecesi saat 01.00 ile 02.20 sıralarında yasak yollar ile yurt dışına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Harekete geçen ekipler, 2 hareketli lastik botu durdurdu. Toplamda 61 düzensiz göçmen, yurt dışına çıkmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı.

26 GÖÇMEN DE DİKİLİ DE KURTARILDI

Öte yandan, Dikili ilçesi açıklarında 5 Nisan saat 04.00 sıralarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 26 düzensiz göçmen görevli ekiplerce yakalandı.