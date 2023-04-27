İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği: 92'si kurtarıldı, 32'si yakalandı
İHA

Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı sert müdahalesi devam ediyor.

İnsanlık dramına yol açan Yunan unsurları, yeni bir olayla gündeme geldi.

Bu kez hareketliliği İzmir açıklarında yaşandı.

Sahip güvenlik ekipleri görevde

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği: 92'si kurtarıldı, 32'si yakalandı

92 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Türk kara sularına itilen lastik bottaki 48 düzensiz göçmen tespit edilerek kurtarıldı.

Öte yandan ekipler, Dikili açıklarında geri itilen lastik bottaki 44 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

32 göçmen de yakalandı

Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik uçağının tespit ettiği lastik bottaki 32 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği: 92'si kurtarıldı, 32'si yakalandı
İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği: 92'si kurtarıldı, 32'si yakalandı