İzmir Adliyesi’ne saldırı davası: Suriyeli Hıso, 6 yıl 3 ay ceza aldı Polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu İzmir Adliyesi’ndeki saldırı için bomba ve tüfek mermilerini temin ettiği iddiasıyla tutuklanan Suriyeli Delil Hıso, örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hıso, üzerine atılı diğer suçlardan ise beraat etti.

DHA

Türkiye’nin yüreği, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi’ne yapılan saldırıda yandı…

Hainler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda kendini siper eden polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can şehit düştü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Geçen yıl yakalandı, tutuklandı

Bu kapsamda 'Delil Azzo' kod adlı Suriye uyruklu Delil Hıso, geçen yıl 12 Ekim'de polis ekiplerince yakalandı.

Delil Hıso'nun, adliyeye saldıran teröristlerin kullandığı Kalaşnikof tüfek mermilerini, TNT malzemelerini ve el bombalarını İzmir'e getirdiği belirtildi.

Hıso'nun, 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yapılan saldırıya katıldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Delil Hıso, tutuklandı.

3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 192 yıl hapis cezası isteniyordu

Hazırlanan iddianamede, Hıso'nun silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD içerisinde faaliyet yürüttüğü, adliye saldırısından yaklaşık 6 ay önce İzmir'e çok sayıda mermi, TNT, el bombasını tatlı kutularında getirdiği belirtildi.

Savcı, Hıso'nun, 1 kez 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', 2 kez 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçlarından olmak üzere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 19 kez 'kasten yaralama' ve 24 kez 'patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından da toplam 192 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Karar çıktı

Hıso'nun yargılanmasına bugün İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Tutuklu sanık Hıso, avukatları ve tercüman salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı geçen duruşmada sanık avukatı tarafından talepte bulunulan reddi heyet talebinin, 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedildiğini söyledi.

Duruşmada söz verilen sanık Delil Hıso, beraatini talep etti.

Suçlamaları kabul etmedi

Hıso, şunları söyledi:

Suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Olayla alakam olsaydı Kamışlı’da kalırdım ve buraya gelmezdim. Bu suçu kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle bir şey ne yaptım, ne de yapacağım. 2013'ten beri Türkiye'deyim. Böyle bir şey yapsam, Avrupa’ya kaçardım. 2016’da İzmir’e ziyarete gelmiştim ama olay 2017’de olmuş. 2018’e kadar buradaydım. Mardin’den resmi çıkış yaptım. Madem suçluydum neden gitmeme izin verdiler? Tüm suçları işkence altında kabul ettim.

Avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu ve beraatini talep etti.

Son sözü sorulan Hıso da beraatini istedi.

6 yıl 3 ay ceza aldı

Savunmaların ardından kararını açıklayan heyet, Hıso’nun adliye saldırısına dahil olduğuna yönelik delil elde edilemediğini ancak alınan savunmaları göz önüne alındığında silahlı terör örgütüne üye olduğu kanaatine varıldığını belirterek, sanığı örgüt üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık hakkında takdir indirimi de uygulayan heyet, cezayı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çevirdi.

Hıso, üzerine atılı diğer suçlardan ise beraat etti.