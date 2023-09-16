İzmir Aliağa Limanı'nda 51 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi Aliağa Limanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İsrail'den gelen bir gemiye gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 2 milyon 227 bin TL olan 51 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiği açıklandı.

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İHA

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Aliağa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen operasyon neticesinde, Türkiye’ye giriş yapmak üzere İsrail - Haifa Limanı'ndan gelen bir gemi İzmir Aliağa Limanı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından takip altına alındı.

Gümrük beyanından şüphe duyulan gemiye yönelik fiziki arama çalışması başlatıldı.

Detaylı arama yapıldı

Yapılan fiziki arama sonucu herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadı.

Bunun üzerine detaylı aramaya geçen ekipler tarafından geminin makine dairesi ve yakıt tankına yönelik ölçüm işlemi gerçekleştirildi.

51 tonu kaçak çıktı

Söz konusu ölçüm işlemi sonucunda geminin yakıt tankında bulunan 105 ton akaryakıtın 51 tonunun beyan edilmeyerek kaçakçılığa konu olduğu tespit edildi.

Piyasa değeri 2 milyon 227 bin lira

Ele geçirilen 51 ton akaryakıtın piyasa değerinin 2 milyon 227 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili Aliağa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı nezdinde soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)