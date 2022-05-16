İzmir' deki inşaatta kolon patladı: Yaralı 3 işçiden 1'inin durumu ağır

Buca Organize Sanayi Bölgesi'ndeki inşaat alanında beton dökümü sırasında kolon patladı. Bu nedenle yaşanan çökme sonucunda yaralanan 3 işçiden 1'inin durumunun kritik olduğu belirlendi.

İzmir Buca Organize Sanayi Bölgesi'ndeki inşaat alanında kolon patladı.

Beton dökümü sırasında yaşanan kolon patlaması nedeniyle ise alanda çökme yaşandı.

AA'nın aktarımına göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay anında 3 işçi yaralandı

Olayda yaralanan Mehmet Onat (63) İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Erol Tatlı (48) ve Ergin Tatlı (31) ise Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir kişinin durumu ağır

Bir diğer yandan yaşanan faciada yaralanan işçilerden Onat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.