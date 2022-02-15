İzmir depreminde sağ kurtuldu, binadan düşüp öldü

30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde, ağır hasar alan binadan ailesiyle birlikte sağ çıkan bir kişi, geçtiğimiz günlerde aynı binadaki evinde balkondan düşerek hayatını kaybetti.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde tuhafiye mağazası çalışanı Metin Alan (49), iddiaya göre 8 yaşındaki kızı ile beraber, dolabını sökmek için Mansuroğlu Mahallesi 273/8 Sokak’a geldi.

Binanın 8'inci katındaki dairesine çıkarak dolabı sökmek isteyen Alan, henüz belli olmayan bir sebeple balkondan aşağı düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ YETİŞTİ ANCAK…

12 Şubat akşamı saat 17.30'da meydana gelen olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Metin Alan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE CAN VERDİ

Hastanede tedavi altına alınan talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Metin Alan'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

30 EKİM'DE AİLESİYLE BİRLİKTE SAĞ ÇIKTI

Öte yandan Metin Alan'ın 8'inci katından düştüğü binada, 30 Ekim İzmir depremini yaşadığı, depremde ağır hasar aldığı öğrenilen binadan sağ çıktığı ortaya çıktı.

Düşerek hayatını kaybeden Alan'ın ölümü, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.