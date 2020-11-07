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İzmir Foça'da orman yangını çıktı
Alevlerin yükseldiği İzmir Foça'da çöp depolama alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangın, 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
- İHA
- 07.11.2020 - 09:00
- Güncelleme : 07.11.2020 - 10:55
İzmir'de Foça Belediyesine ait çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Foça Kaymakamı Ali Çetin, karadan ve havadan müdahale edilen yangının yerleşim merkezlerini tehdit etmediğini bildirdi.
Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir Foça'da orman yangını çıktı VİDEO