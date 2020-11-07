Dolar
8.5193
1.2274%
Euro
10.1264
1.6268%
Altın
1952.4
0.1795%
Borsa
1191.96
1.0118%
G. Altın
534.824
1.3788%
Bitcoin
131751.61
3.5705%
EXEN Coin
12.40
-0.16%
13ºC
İstanbul
Sağanak yağış 13 C

    İzmir Foça'da orman yangını çıktı

    Alevlerin yükseldiği İzmir Foça'da çöp depolama alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangın, 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 07.11.2020 - 09:00
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 10:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir Foça'da orman yangını çıktı

    İzmir'de Foça Belediyesine ait çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevler, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Foça Kaymakamı Ali Çetin, karadan ve havadan müdahale edilen yangının yerleşim merkezlerini tehdit etmediğini bildirdi.

    Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

    İzmir Foça'da orman yangını çıktı VİDEO

    İzmir Foça da orman yangını çıktı #1

    İzmir Foça da orman yangını çıktı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir