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    İzmir Menemen Belediyesi'nde bıçaklı saldırı

    Polis memuru ve güvenlik görevlilerine bıçakla saldıran ve belediyenin eski çalışanı olduğu öğrenilen şahıs, dur ikazına uymayınca ayağından vurularak ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 25.02.2022 - 09:43
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    İzmir Menemen Belediyesi'nde bıçaklı saldırı

    İzmir Menemen Belediyesi'nde önceki yıllarda çalışan, işlediği bir suç sebebiyle bir süredir de cezaevinde olduğu öğrenilen  Ramazan E., yanındaki 2 kişiyle beraber mesai saatleri dışında belediye binasına girmek istedi.

    Güvenlik görevlisi tarafından uyarılan Ramazan E. ve yanındakiler, uyarılara aldırış etmeden demir korkuluklardan atlayarak belediyenin bahçesine girdi.

    ALKOLLÜ ADAM POLİS MEMURUNA BIÇAK ÇEKTİ

    Bu esnada Ramazan E., belediyede görevli polis memuru ve güvenlik görevlisinin ikazlarına karşılık olarak bıçak çekti. Şüphelinin bıçak çekmesi üzerine polis memuru, Ramazan E.’ye biber gazı sıkarak kendisini etkisiz hale getirmeye çalıştı.

    AYAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GELDİ

    Diğer saldırganlar etkisiz hale gelirken, alkollü olduğu düşünülen Ramazan E., bu kez polis memuru ve güvenlik görevlisine elindeki bıçakla saldırdı. Görevli polis memuru, uyarılara aldırış etmeyen ve kendilerine saldıran şüpheliyi ayağına ateş ederek etkisiz hale getirdi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Öte yandan, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gelirken, ayağından yaralanan saldırgan, sağlık ekipleri tarafından Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Burada tedavi altına alınan saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    İzmir Menemen Belediyesi nde bıçaklı saldırı #1

    İzmir Menemen Belediyesi nde bıçaklı saldırı #2

    İzmir Menemen Belediyesi nde bıçaklı saldırı #3


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