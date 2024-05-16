İzmir merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 27 şüpheli yakalandı Güvenlik güçlerinin yasa dışı bahisçilere yönelik İzmir merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlendiği operasyonda 27 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 9 bin 600 şahıs adına bilgileri ve rızaları dışında hesap açtıkları belirlendi.

İHA

Yurt genelinde yasa dışı bahisçilere yönelik operasyonlar devam ediyor.

Operasyonun adresi bu kez İzmir oldu.

11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce “Yasa dışı Bahis ve Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme“ suçları kapsamında İzmir merkezli 11 ilde çalışma yürüttü.

Evde iş teklifiyle kişisel bilgilerini aldılar

Şüpheli şahısların; oluşturdukları sahte (phising) internet siteleri üzerinden (evde ek iş, evde sabun paketleme, süt yardımı, belediye yardımı vb.) yanıltıcı ilanlarla üçüncü şahısların kişisel verilerini (T.C. kimlik numarası, doğum tarihi vb.) ele geçirdikleri, bu kişiler adına ödeme kuruluşları nezdinde hesaplar açarak yasa dışı bahis paralarını bu hesaplar üzerinden transfer ettikleri, toplamda 9 bin 600 şahıs adına bilgileri ve rızaları dışında hesap açtıkları, yasadışı bahis kaynaklı yaklaşık 500 milyon TL paranın açılan bu hesaplar üzerinden yönetildiği tespit edildi.

27 şüpheli gözaltına alındı

Dosya kapsamında tespiti yapılan 27 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 14 Mayıs 2024 tarihinde İzmir merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile 24 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)