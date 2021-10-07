3 ilde, PKK adına faaliyet yürüttükleri gerekçesi ile cezaevinde bulunan şahıslara, örgüt ile ilgili yönetici talimatlarını aktardığı tespit edilen 3 derneğe üye kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir’de, terör örgütü PKK’ya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

PKK adına silahlı ve silahsız faaliyet yürüttükleri iddiasıyla cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan kişilerle görüşme yapan, terör örgütü yöneticilerinin talimatlarını aktaran, buradan edindikleri örgütsel bilgileri de dışarıya ilettikleri öne sürülen kişilerin üye olduğu 3 dernek, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi.

EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

Bu sabah saatlerinde, Ege Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (Ege TUHAY-DER), Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAY-DER) ve İzmir Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAY-DER) adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

İzmir merkezli olmak üzere Manisa ve Hatay’da da belirlenen adreslere düzenlenen operasyon kapsamında, 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 3 ilde, PKK cezaevi ağına operasyon ViDEO

ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda, terör örgütü propagandası içeren kitap, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.