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    İzmir merkezli 3 ilde sahte kimlikle dolandırıcılık: 5 tutuklama

    İnternet üzerinden satışa çıkarılan çeşitli ürünleri sahte kimlik düzenleyerek teslim alan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
    • DHA
    • 22.03.2022 - 14:05
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    İzmir merkezli 3 ilde sahte kimlikle dolandırıcılık: 5 tutuklama

    İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma İzmir merkezli Ankara ve İstanbul illerinde, sahte kimlik dolandırıcılığı ihbarları üzerine harekete geçti.

    Şüphelilerin, internet üzerinden satışa çıkarılan akıllı telefon ve bilgisayar gibi elektronik ürünleri sahte kimliklerle teslim alarak satıcıları dolandırdıkları belirlendi.

    TANIDIK KİŞİ GİBİ TESLİM ALDILAR

    Şüphelilerin satıcıdan, ürünü elden teslim alacağını, kargoyu bulundukları şehirde bir tanıdıkları varsa ona göndermelerini istediği öğrenildi.

    Sonrasında ise satıcının kargo gönderdiği kişiye ait bilgileri ele geçiren şüphelilerin, düzenledikleri sahte kimlikle kargodan malzemeyi tanıdık kişi gibi teslim aldıkları tespit edildi.

    İzmir merkezli 3 ilde sahte kimlikle dolandırıcılık: 5 tutuklama #1

    3 İLDE, 6 GÖZALTI

    Yapılan operasyonlarda, 2'si İzmir, 2'si Ankara ve 2'si de İstanbul'da olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.

    Toplamda 12 dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir merkezli 3 ilde sahte kimlikle dolandırıcılık: 5 tutuklama #2


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