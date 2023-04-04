İzmir merkezli 5 ilde 'sahte dekont' ile dolandırıcılığa 10 tutuklama Cep telefonlarına sahte dekont göndererek ya da sahte senet verip kandırdıkları kişilerin otomobil ve tarım ürünlerini alarak dolandırdıkları tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklandı. 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

DHA İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'resmi belgede ve özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık' suçlarına karıştıkları belirlenen çeteyi bir süre takibe aldı. Şüphelilerin, otomobillerini internet sitelerinde ve sosyal medya uygulamaları üzerinden satmak için ilan veren vatandaşlarla irtibat kurdukları belirlendi. 'Paran hesabına birazdan geçer' yalanı Ardından da satıcılarla buluşan şüphelilerin; aracı beğendiklerini belirtip, bir miktar kapora verdikten sonra noter satışı aşamasında banka hesaplarına aracın satış bedelini yatırdıklarını söyledikleri, cep telefonlarına SMS veya WhatsApp uygulaması üzerinden oluşturdukları sahte dekontu gönderdikleri, 'paran hesabına birazdan geçer, sen aracın satışını yap' diyerek kandırdıkları ortaya çıktı. Çiftçileri de dolandırdılar Ayrıca çete üyelerinin, çiftçilik yapan vatandaşlardan sahte senetle zeytinyağı, incir yağı, badem, ceviz, haşhaş gibi tarım ürünleri ve küçükbaş hayvan alarak toplam 21 kişiyi dolandıkları tespit edildi. 14 şüpheli yakalandı Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik, İzmir merkezli Manisa, Aydın, Balıkesir ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinden çok sayıda cep telefonu çıktı Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, suçta kullanıldığı belirlenen çok sayıda cep telefonu, 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar, 8 araç satış sözleşmesi, 2 dekont, 1 boş senet ve 1 ıslak imzalı satış sözleşmesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10'u tutuklandı Şüphelilerden 10'u tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli de salıverildi. Öte yandan, operasyon kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.