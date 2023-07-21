İzmir merkezli 7 ilde vize dolandırıcılığına operasyon: 70 gözaltı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt dışına vize almak isteyenleri sahte internet siteleri üzerinden 100 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen suç örgütüne yapılan operasyonda 70 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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DHA

Vatandaşı farklı vaatlerle ağlarına düşüren çetelere geçit verilmiyor.

İzmir merkezli kurulan bir çete, yurt dışı için vize almak isteyen vatandaşları hedef aldı.

Sahte internet siteleri üzerinden 100 milyon lira dolandıran çete, ekipleri harekete geçirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç gelirinin aklanması ve önlenmesi suçlarına' karıştıkları belirlenen Ö.F.S. liderliğindeki suç örgütüne yönelik harekete geçti.

Ekipler, İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

70 kişi gözaltına alındı

İzmir'de 32, Türkiye genelinde ise toplam 2 bin 12 kişinin şikayetçi olduğu suç çetesine yönelik operasyonda, 70 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 7 kişinin daha arandığı bildirildi.

Sahte site kurdular

Şüphelilerin, kurdukları sahte internet siteleriyle yurt dışına vize almak için müracaat eden kişileri kandırdıkları bildirildi.

Şüphelilerin, oluşturdukları sahte internet sitelerini, web sitelerinin arama motorlarında üst sıralara taşıdıklarının belirlendiği öğrenildi.

Vatandaşların, bu sitelerdeki irtibat numaralarını aradığında şüphelilerin ağına düştüğü, 'vize ücreti' adı altında ödeme yapması istenerek dolandırıldığı anlaşıldı.

Ayrıca şüphelilerin, İBAN yoluyla vize ücreti adı altında vatandaşlardan para alıp, 'yoğunluk' var diyerek 1-2 aylık bir vize alma süresi verdikleri, bu süre zarfında mağdurların dolandırıldıklarını bile anlayamadıklarının tespit edildiği bildirildi.

25 farklı şirket kurdular

Polis ekiplerinin araştırmasında, vatandaşın parayı gönderdiği İBAN numarasına bağlı görünen şirketlerin var olmadığı, adreslerinin boş olduğu, yatırılan paraların ise paravan olduğu tespit edilen yaklaşık 25 şirketin hesabına aktarıldığı belirlendi.

Aktarılan bu paraların izini kaybettirmek için finans yapılanmasında ortak havuzda bir süre bekletilip, ardından banka şubelerinden çekildiği ortaya çıktı.

Lüks araç yatırımı yapıldı

Elde edilen haksız kazancın, bir kısmının döviz veya altına çevrildiği, bir kısmını 3'üncü kişiler adına şahıs ve şirket hesaplarına yatırıldığı, bir kısmıyla da lüks otomobiller alındığının tespit edildiği öğrenildi.

Şüphelilerin bu yöntemi, paranın izinin kaybettirmek için yaptıkları bildirildi.

Parayla tatil yaptılar

Ayrıca şüphelilerin, bu haksız kazançla turistlik bölgelerde lüks içinde tatil yaptığının da tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelilerin, bu yolla vatandaşları 100 milyon lira dolandırdığı belirtildi.

Yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyonu sosyal medyadan şu ifadelerle duyurdu: