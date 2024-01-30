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Son olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sol terör örgütlerine finans sağladıkları belirlenen 30 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirildi.
9 şehirde eş zamanlı operasyon: 24 şüpheli yakalandı
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Tekirdağ, Mersin, Malatya, Diyarbakır, Manisa, Samsun illerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliden 24'ü yakalandı.
2'si yurt dışında bulunan 6 şüpheli aranıyor
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken, 2'si yurt dışında bulunan toplam 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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