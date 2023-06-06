İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri ve sivil yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

AA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri ve sivil yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde soruşturma yürüttü.

Soruşturma kapsamında, veri karşılaştırması neticesinde ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt mensubu başka deliller de bulunan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Askerlerden 1'i binbaşı

Şüphelilerden 3'ünün muvazzaf, 2'sinin eski asker, 17'sinin darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi ve 1'inin aktif görevde polis memuru olduğu belirtildi.

Askerlerden 1'inin binbaşı, 4'ünün astsubay rütbesinde olduğu da öğrenildi.

9 ilde eş zamanlı operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.