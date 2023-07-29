İzmir merkezli 'Milli Emlak' dolandırıcılığı operasyonu: 8 tutuklama Ankara'da yetkili tanıdıkları oldukları yalanıyla sözde milli emlak arazilerinin satışını yaptıklarını söyleyerek, vatandaşları 16 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şebeke çökertildi. Polis tarafından gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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İHA

Milyonlarca liralık vurgun, yine polisin operasyonuyla son buldu…

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara’daki sözde yetkili tanıdıkları vasıtası ile “Milli Emlak” arazilerinin satışını yaptıklarını söyleyen ve kendilerinin planladıkları illere müşteki şahısları davet ederek buluşma sağlayan, yine kendilerini resmi kurumlarda işlemleri halledecek avukat, makam şoförü gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekeyi takibe aldı.

Kandırmak için her yolu denediler, başardılar

Yapılan çalışmalarda, mağdur vatandaşların buluşma sağlanan arazinin bulunduğu il veya ilçelerde bulunan tapu müdürlükleri civarına götürüldüğü belirlendi.

Şüphelilerin eylem planları dahilinde, şahısların yanında resmi kurumlara girip çıkarak işlemlerin yapıldığı izlenimi verildiği, devamında müşteki şahıslara “Milli Emlak” arazisi için 500 bin-4 milyon lira arasında fiyatlar söylenerek, bu işlemleri halledecek şahıslara da verilecek rüşvetler, tapu masrafları ve bu hususta halledilecek tüm resmi evrakların bedeli adı altında belirlenen meblağların banka hesaplarına “borç karşılığı” adı altında havale ettirildiği tespit edildi.

16 milyonluk vurgun

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik çalışma sonucu şüphelilerin “nitelikli dolandırıcılık” suçunu işledikleri, toplam 16 dolandırıcılık eylemine karıştıkları ve 16 milyon lira mağduriyete sebep oldukları öğrenildi.

Soruşturma dosyası çerçevesinde 14 şüpheli şahsın yakalanması için 25 Temmuz günü İzmir merkezli İstanbul, Muğla ve Aydın illerinde operasyon gerçekleştirildi.

13 dolandırıcı yakalandı

Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada dizüstü bilgisayar, tablet, cep telefonları, çok sayıda tapu senedi, mühür ve benzeri materyaller ele geçirildi.

Mal varlıklarına el konuldu

“Suçtan elde edilen mal varlığını aklama” suçu çerçevesinde 10 şüphelinin kripto para borsalarındaki hesaplarına, bankalarda yasal gelir olarak aldıkları maaş hesapları dışındaki hesaplarına, kiralık kasa mevcutları ile ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık payları ve 4 araca el konuldu.

8'i tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 5 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.