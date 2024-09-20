İzmir merkezli terör operasyonunda 13 gözaltı Terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik İzmir merkezli operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

AA

Terörle mücadele son sürat devam ediyor...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, terör örgütü adına kırsalda faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda İzmir ile Antalya, Kocaeli ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı.

DOKÜMANLARA EL KONULDU

Şüphelilerle çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)