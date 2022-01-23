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    İzmir merkezli zehir operasyonu: 16 tutuklama

    Jandarma ekiplerinin başlattığı, Karaburun ilçesi merkezli 11 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 54 şahıstan 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 23.01.2022 - 11:15
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    İzmir merkezli zehir operasyonu: 16 tutuklama

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, İzmir’in Karaburun ilçesi merkezli 11 ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı zehir operasyonu başlatıldı.

    11 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Operasyonda, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk, Kemalpaşa ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından, 54 şahıs gözaltına alındı.

    54 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 16'SI TUTUKLANDI

    18 Ocak günü toplam 65 şüpheliye yönelik 40 farklı adreste icra edilen eşzamanlı operasyonda adli makamlara sevk edilen 54 şüpheliden 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İzmir merkezli zehir operasyonu: 16 tutuklama #1

    İzmir merkezli zehir operasyonu: 16 tutuklama #2


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