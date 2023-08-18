İzmir plajlarında denizanaları istilası: Tatilciler tedirgin Kentin turistik ilçesi Foça sahillerinde ortaya çıkan koyu mavi renkli, uzun kuyruklu denizanası yoğunluğu bugün de görülmesiyle bazı plajlar boş kaldı.

DHA

Yaz mevsiminin sonlarına gelirken plajlarda tüm yoğunluk devam ediyor...

Tatilin son dönemini sıcak denizlerde geçirmek isteyen İzmirliler o kadar da şanslı değil.

İzmir'de denizanası istilası son günlerde gündeme geliyor.

Foça ilçesi Büyükdeniz ve Küçükdeniz limanları sahilinde görülen büyüklü küçüklü denizanası yoğunluğu bugün de devam etti.

Vatandaşı tedirgin ediyor

Denizanaları, çevredekilerin de dikkatini çekti. Koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu olan denizanaları, tatilcileri tedirgin etti.

Plajlar boş kaldı

Uzmanların mavi renkli ve uzun kuyruklu denizanalarının olduğu bölgelerden uzak durulması gerektiğine yönelik uyarısının ardından plajların boş kaldığı görüldü.

Ayrıca denizanalarını merak eden bazı kişiler, fotoğraf çekip ellerindeki çubuklarla canlıları inceledi.