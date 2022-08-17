İzmir polisinden film sahnelerini aratmayan operasyon: 29 torbacı gözaltında

İzmir’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Helikopter ve özel harekat destekli, operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ’torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarını yok etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar dahilinde kentte Bayraklı, Konak ve Karabağlar ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik düğmeye basıldı.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucu adresleri belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik, 16 Ağustos tarihinde Bayraklı, Karabağlar ve Konak ilçeleri ile İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon film sahnelerini aratmadı

Havadan helikopterin destek verdiği ve özel harekat polisinin de katıldığı operasyon, aksiyon filmi sahnelerini aratmadı.

Adreslerde 29 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde narkotik köpekleri ve polis ekiplerince didik didik arama yapıldı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş çok miktarda esrar- skank, kokain, metamfetamin, extacy, sentetik ecza maddeleri ile 6 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 115 adet tabanca/tüfek fişeği, 2 şarjör ve uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Çalışmalar sürüyor

Gözaltına alınan 29 şüpheli, işlemleri için Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyon dahilinde çalışmaların devam etmekte olduğu kaydedilirken, yapılan açıklamada, "İzmir polisi olarak; ilimizde torbacılara, sokak satıcılarına ve uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelemize vatandaşlarımızın desteği ile kararlılıkla devam edilecektir." sözlerine yer verildi.